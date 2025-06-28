Новый тип беспилотника типа "Шахед" со стороны РФ был сбит в Сумской области в июне 2025 года.

Об этом заявил украинский активист Владислав Смирнов на своей странице в Facebook.

По его словам, это модель Shahed-136 MS001, который "стал сигналом начала воздушной войны нового поколения".

Подмечается, что это не просто баражирующий боеприпас, как раньше, а автономная платформа с искусственным интеллектом, тепловизором, защищенной навигацией, телеметрией и возможностью группового применения.

"Дрон видит, анализирует, принимает решение и атакует без внешней команды", - пишет Смирнов.

При этом если GPS заглушен — переходит на тепловизор, если цель маневрирует — корректирует маршрут, а если целей несколько — выбирает приоритетную и ведет себя не как ракета, а как "цифровой охотник".

Такая автономность делает дрон неуязвимым для большинства систем ПВО, особенно на локальном уровне. Новая версия MS001 учитывает маршруты обхода ПВО, ведет работу в условиях РЭБ и выбирает цель в реальном времени.

Отмечается, что особой угрозой является роевое применение. Один дрон выполняет разведку, а другие в это время проводят атаку. Это сетевая структура, позволяющая поражать даже те цели, что не были известны на момент запуска.

В то же время разбор сбитого дрона выявил компоненты от Nvidia, Xilinx, STMicroelectronics, полученные в обход санкций, а также китайские элементы.

Ранее о появлении такого "Шахеда" сообщал украинский эксперт по дронам и связи "Флэш". При этом ряд экспертов отрицает, что россияне используют дроны, которые на цели наводит искусственный интеллект.

По словам авиаэксперта Богдана Долинце, Россия за один год увеличила производство дронов-камикадзе типа "Шахед" в шесть раз.

До этого Флэш заявил об угрозе того, что Россия "разнесет" всю Украину "Шахедами".