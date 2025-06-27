Россия теперь может позволить себе непрерывные залпы "Шахедов" по Украине, поскольку значительно увеличила их собственное производство и больше не зависит от Ирана.

Об этом пишет Le Monde.

Только за две недели июня Россия выпустила по Украине около 3000 этих беспилотников, что составляет около 10% от общего числа, запущенных за 3,5 года войны, заявил президент Владимир Зеленский.

При том собираются они в Татарстане руками сотен молодых африканских женщин, в основном из Уганды, Мали, Камеруна, Сьерра-Леоне, Ботсваны, Зимбабве, Уганды и Южного Судана. Им обещают зарплату 426-681 евро, что значительно выше чем на родине, и "уникальную возможность изменить ход жизни". Что именно они будут производить, им заранее не сообщают.

Рядом с этим заводом построен новый логистический центр. Туда по железной дороге из Китая поставляются станки, двигатели, электронные компоненты и полимеры.

Ранее в ГУР сообщили, что россияне способны производить до 170 дронов в сутки, а до конца этого года Кремль планирует нарастить производство БПЛА до 190 единиц в день.

Война в Украине идет 1220-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 июня 2025 года в обновляемом онлайне.