Тысячи ударных дронов будут круглосуточно охотиться за людьми во всех городах Украины, включая Львов и Черновцы, уже в следующем году.

Об этом заявила волонтер Мария Берлинская в своем Telegram-канале.

"Тысячи дронов-убийц, которые будут круглосуточно охотиться за людьми. Я понимаю, что это звучит как фантастический фильм ужасов. Но это наша реальность, по моей оценке, уже в следующем году. И касается не только Сум, Днепра или Харькова. Но и Львова и Черновцов", - пишет Берлинская.

Она призывает власти готовиться к этому, но полагает, что "вряд ли кто-то сильно готовится".

Отметим, что подобное уже происходит в Херсоне, где это называют "сафари".

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию украинских военных о модернизации российских "Шахедов".

По данным ГУР, по состоянию на июнь РФ имеет на вооружении более более 10 тысяч ударных беспилотников типа Shahed-136 и их имитаторов.

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