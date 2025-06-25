Одной из ключевых тем переговоров Владимира Зеленского с европейцами в преддверии саммита НАТО в Гааге стал вопрос производства дронов как на территории Украины, так и за ее пределами.

Вчера в Гааге Зеленский заявил, что Украина может производить до восьми миллионов дронов в год, если Запад это профинансирует.

"Мы можем производить около восьми миллионов дронов различных типов в год, но финансирования хватает на значительно меньшее количество", - сказал он.

Отметим, что за прошлый год Украина, по данным премьер-министа Дениса Шмыгаля, произвела более миллиона дронов, а в нынешнем году планирует выйти на показатель 2,5 миллиона. И еще с весны Киев активно пытается привлечь для этого финансирование от партнеров.

На Западе сигнализируют, что готовы помогать. Об инвестициях в украинское производство дронов недавно заявила Германия. А вчера о том же сообщила Норвегия, которая закупит у Киева надводные дроны.

При этом, судя по всему, обсужается и схема, по которой европейские страны будут инвестировать в свое производство дронов, оформляя это как вложения в будущую помощь Украине.

Вчера после встречи Зеленского с премьером Великобритании Киром Стармером было объявлено о решении начать совместное производство дронов‑перехватчиков и беспилотников дальнего радиуса действия. Британское правительство заявило, что соглашение позволит британским фирмам получать данные о технологиях из Украины "для быстрого создания и производства большого количества беспилотников для линии фронта в Украине".

"Это также обеспечит дальнейшую доставку оборонных дивидендов по всей стране, повышая обороноспособность Украины за счет поставок нового оборудования, а также поддерживая британские рабочие места", - говорится в заявлении Лондона.

Еще более характерный пример - Дания, которая выделила около 50 миллионов долларов на строительство у себя завода, продукция которого пойдёт на нужды ВСУ. Соглашение об этом вчера подписал в Гааге министр обороны Рустем Умеров. Украинские СМИ уточняют, что речь также пойдет о беспилотниках.

За несколько дней до саммита НАТО Зеленский объявил о запуске программы Build with Ukraine, которая предусматривает "экспорт наших технологий за границу в формате открытия линий производства в странах Европы".

"Мы будем давать соответствующие технологии и будем производить в их странах оружие для нас и для них: дроны разного типа, ракеты и, возможно, артиллерию", - сообщил президент.

Это направление приобретает все большую значимость по трем вероятным причинам. Во-первых, инфраструктура внутри Украины находится под постоянными ударами российских ракет и дронов, что создает большие риски для любого производства. Во-вторых, высокий уровень коррупции внутри оборонного сектора Украины может вызывать опасения у западных инвесторов. Существует риск, что вложенные средства попросту разворуют или потратят нецелевым образом. В-третьих, промышленная база Европы может позволить в течение определенного (хотя, возможно, и не близкого) времени создать производство комплектующих для дронов, чтобы обеспечить полный цикл, не завися от китайских деталей, от которых зависит производство дронов в Украине.

Таким образом, складывается модель "двойного производства": с одной стороны, поддержка внутреннего украинского ВПК в условиях войны, с другой - формирование более надежной инфраструктуры по производству дронов для нужд Украины в странах Европы, лучше контролируемой с точки зрения логистики, аудита и безопасности. Причем в долгосрочной перспективе именно вторая модель может стать доминирующей. Особенно с учетом того, что Европа в целом будет охотнее вкладываться в производство на своей территории, создавая рабочие места у себя, а не в Украине.

Минусом производства дронов в странах ЕС может стать более высокая их стоимость, чем в Украине даже с учетом доли коррупционной ренты в украинской продукции.

Здесь стоит напомнить, что тема производства дронов для Украины активзировалась в последнее месяцы на фоне значительного усиления дроновой составляющей у российской армии, о чем массово пишут украинские военные и эксперты, а также западные СМИ. А с дронами на оптоволокне, устойчивыми к РЭБ, у россиян, как признают украинские военные, однозначный перевес. При этом российские FPV-дроны стали бить на расстояние 20-30 километров, резко усложняя логистику в считавшихся ранее безопасными тылах украинской армии.

Параллельно РФ модернизировала дальнобойные дроны типа "Шахед", которые стало труднее сбивать, что вчера признал и Зеленский. Кроме того, самих "Гераней" производят заметно больше. На этом фоне украинские власти и активизируют усилия по привлечению западной помощи для расширения производства дронов как в Украине, так и за ее пределами, стремясь как минимум удержать паритет с россиянами, а как максимум - значительно вырваться вперед.

Но тут вопрос в том, насколько быстро в Европе смогут запустить производство дронов, включая производство для них комплектующих, и масштабировать его в миллионные партии.