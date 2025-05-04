У стран Запада нет защиты от беспилотников на оптоволоконных кабелях, что активно используются на войне в Украине.

Об этом заявляют эксперты по беспилотным аппаратам, чьё мнение публикует британское издание The Independent.

В руках террористов дроны, дистанционно управляемые подобным способом, могут стать оружием для поражения людей на крупном общественном мероприятии или разрушения объектов критически важной инфраструктуры, пишет газета.

"Концерты, митинги, конференции и все другие мероприятия в настоящее время находятся под угрозой скоординированных атак таких беспилотников", – говорится в статье со ссылкой на Майка Фрайетту, опытного оператора беспилотников из США.

Американская радиолокационная компания Echodyne заявляет, что большинство объектов критической инфраструктуры, правоохранительных органов и государственных учреждений в западных странах "плохо оснащены для обнаружения дронов, не говоря уже о защите от них".

Напомним, в ходе войны против Украины армия РФ применила дроны на оптоволокне дальностью более 10 километров.

При этом украинский военный сообщил, что у противника дальность полёта дронов на оптоволокне уже превышает 30 километров.