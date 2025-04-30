Украинские операторы дронов смогут обменять поражение российских целей на новые БпЛА.

О новой внедряемой системе мотивации для военных ВСУ, основанной на опыте компьютерных игр, рассказал глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью Politico.

Как сообщил чиновник, за один предоставленный видеоролик с подтверждением поражения украинским военным будут начислять очки в зависимости от цели. Затем полученные баллы можно будет потратить на новой онлайн-площадке.

"Brave 1 Market станет для военных чем-то вроде Amazon, позволит военным подразделениям напрямую закупать технологии, необходимые им на фронте", - сказал Федоров.

При этом меньше всего оценивают убийство солдата: 6 очков. За повреждение танка дают 20 очков, за уничтожение - 40, мобильной ракетной установки - до 50 очков.

На баллы можно будет купить, например, беспилотник "Баба Яга" - он стоит 43 очка. Для этого солдатам нужно загрузить в военную систему связи и ситуационной осведомленности Delta видеоматериалы, снятые их дронами и подтверждающие поражение цели.

Подразделение "Птицы Мадьяра" набрало уже более 16 298 очков.

"Короче говоря, уничтожаешь, получаешь очки, на эти очки покупаешь беспилотник", - резюмировал Федоров.

Также он подчеркнул, что правительство оплатит заказанные дроны и в течение недели доставит их на передовую.

На днях СМИ писали, что Украине не хватает ПВО, чтобы сбивать российские дроны.

А эксперт сообщал, что в армии РФ могли установить на "Шахеды" новые системы управления и разведки.