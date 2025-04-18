В Запорожье начинает работу полицейский аэропатруль. Следить за правопорядком патрульные будут с помощью дронов.

Об этом сообщает в Фейсбуке полиция Запорожской области.

"Жизнь в прифронтовом регионе – это ежедневная борьба за безопасность, стабильность и спокойствие. В условиях, когда угрозы появляются неожиданно, крайне необходимо внедрение новых инструментов, которые обеспечат скорость, точность и эффективность. Именно поэтому с сегодняшнего дня патрулировать улицы Запорожья начнут еще и полицейские дроны. Основная цель аэропатруля – обеспечение правопорядка, своевременное выявление подозрительных лиц или предметов и оперативное реагирование на инциденты. Дроны, оснащенные мощными камерами, будут следить за ситуацией в городе с высоты птичьего полета", - объяснили нововведение в полиции.

Пока дроны будут патрулировать в четырех рекреационных зонах:

Национальный заповедник "Хортица";

Центральный парк культуры и отдыха "Дубовая роща";

парк Победы;

Вознесеновский парк (каскад фонтанов "Радуга").

Полицейские с помощью беспилотников не только будут наблюдать, но и анализировать ситуацию, выявлять подозрительное поведение и предупреждать граждан о потенциальных угрозах.

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