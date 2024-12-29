Работники налоговой службы Украины будут фиксировать ход каждой проверки законности деятельности предприятий и предпринимателей с помощью нательных видеорегистраторов.

Об этом в своём телеграм-канале сообщает глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Это полностью исключит возможность злоупотреблений со стороны налоговиков, а также попытки "договориться" со стороны недобросовестных налогоплательщиков. Видеозаписи помогут разрешить любые споры о качестве проведения проверок", – сообщает нардеп.

Кроме того, у налоговых инспекторов появятся планшеты и портативные принтеры, что позволит "попрощаться с рукописными актами".

Напомним, после повышения налогов в Украине закрылись десятки тысяч ФЛП.

После подписания Владимиром Зеленским закона о повышении налогов 22 521 физических лиц-предпринимателей (ФЛП) прекратили свою деятельность. В день подписания документа свою деятельность завершили 2332 бизнеса, а после ежедневно – ещё по тысяче и более.

Ранее Гетманцев предложил обязательную покупку населением военных облигаций.