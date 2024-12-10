Финансовая программа "Нацкешбэк" мало интересует украинцев, тогда как получение 1000 гривен "от Зеленского" пользуется спросом.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Гетманцев в ходе национального телемарафона.

По словам чиновника, 3 миллиарда гривен, которые были заложены в бюджет на поощрительные компенсационные перечисления гражданам за приобретение ряда товаров украинского производста (кешбэк), не будут полностью использованы.

Помимо этого Гетманцев сообщил, что в течение года поступления от военного сбора превысили 40 млрд гривен при его ставке в 1,5% от размеров доходов.

В течение декабря, говорит нардеп, ожидается приход ещё около девяти миллиардов гривен этого сбора, учитывая его повышение.

"Этот налог является эффективным источником пополнения бюджета", – констатировал Гетманцев.

Напомним, Министерство экономики Украины сообщало, что для получения "Вовиной тысячи" украинцам не нужно давать согласие на раскрытие банковской тайны.

"Для начисления пользователю кешбэка 10% за покупку украинских товаров по программе "Национальный кешбэк" правительство нуждается в данных исключительно о транзакциях, касающихся покупки или возврата соответствующих товаров. Данные о других транзакциях <...> правительство не требует и не запрашивает", – сказано в пояснении.

Ранее в газете New York Times раздачу "вовиной тысячи" прокомментировали как "популизм и подготовку к выборам".