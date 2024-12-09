Согласно прогнозу Национального банка Украины, по итогам этого года инфляция в Украине вырастет в 1,9 раза - с 5,1% в 2023-м до 9,7%.

В декабрьском макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ указано, что рост потребительских цен в годовом исчислении уже достиг этого уровня.

"Фактическая потребительская инфляция ускорилась (до 9,7% в годовом выражении) и превысила траекторию прогноза НБУ. Продовольственная инфляция выросла в результате более существенного, чем ожидалось, влияния неблагоприятных погодных условий на сельхозкультуры. Несколько быстрее, чем ожидалось, росли и административная инфляция, и цены на топливо. По оценкам Национального банка, рост цен продолжался и в ноябре", — сказано в этом документе.

Нацбанк выделил такие факторы подорожания:

В октябре продовольственная инфляция стремительно ускорилась из-за эффектов жаркой погоды без дождей летом и осенью текущего года, что сказалось на урожайности, сроках созревания и качественных параметрах продовольственной продукции, прежде всего некоторых овощей и фруктов. Из-за подорожания продовольственного сырья, а также дальнейшего увеличения производственных затрат предприятий на энергообеспечение и оплату труда быстрее росли цены на обработанные продукты питания. Ускорялся рост цен в пищевой переработке, прежде всего в производстве молочной, мукомольной и мясной продукции из-за роста стоимости сырья и производственных затрат. Цены на непродовольственные товары также ускорили рост, прежде всего под влиянием курсового (валютного) фактора в предыдущие периоды. Это, вероятно, повлияло и на замедление снижения цен на одежду и обувь. Несколько быстрее росли цены на услуги, в том числе в здравоохранении и связи из-за роста производственных затрат. Стремительнее дорожали алкогольные и табачные изделия, в том числе под влиянием ослабления обменного курса гривны в предыдущие периоды и борьбы с теневой продукцией. Ускорился рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование.

"В ноябре деловые ожидания ухудшились на фоне роста энергодефицита, нехватки кадров и качественного сельхозсырья", - отмечается в аналитике Нацбанка.

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