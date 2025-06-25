Владелец одной из фирм по продаже компонентов для дронов оценил перспективы наладить массовое производство беспилотников, а также комплектующих к ним в Украине и Европйском Союзе.

Оценку он дал в комментарии "Стране".

По его словам, при любом развитии событий все будет упираться в зависимость от китайских комплектующих, а преодолеть ее в обозримом будущем невозможно.

"Квадрокоптер состоит из четырёх основных компонентов: рамы с пропеллерами, навигационного компьютера, высокотоковых литий-ионных батарей и мощных микромоторов на неодимовых магнитах", - объясняет он.

При этом зависимость от продукции из КНР в этих комплектующих огромная.

"Во-первых, электроника. Компоненты для навигационных компьютеров формально есть в Европе, но они в разы дороже китайских аналогов. А сами китайские платы зачастую — это копии финских микроконтроллеров. Цена в 5–6 раз ниже, а параметры сопоставимы.

Во-вторых, батареи. В Европе просто нет производителей литий-ионных аккумуляторов с нужными характеристиками для военных дронов.

В-третьих, моторы. Они работают на неодимовых магнитах, а в их производстве Китай монополист. Даже европейские фирмы закупают магниты именно там, потому что редкоземельные металлы и нужные технологии имеются только у Китая.

Наконец, FPV-камеры и радиопередатчики. Они есть в Европе, но в 5–10 раз дороже китайских и при этом хуже по характеристикам", - рассказал наш собеседник.

По его словам, вся идея масштабного производства дронов в Украине и Европе держится "ровно на одном предположении - что Китай не закроет экспорт неодимовых магнитов". В противном случае, по его оценке, "весь мир присядет с электромоторами минимум лет на пять".

По мнению собеседника, все разговоры о беспилотной индустрии в ее нынешнем виде звучат "слегка смешно".

"Если завтра Китай введет ограничения на экспорт электронных компонентов, всё это "производство" закроется в тот же день", - считает он.

Ранее мы рассказывали, как власти Украины хотят вырваться вперед в войне дронов при помощи Европы.

Их усилия в этом направлении происходят на фоне известий о прогрессе с производством и модернизацией дронов в РФ.