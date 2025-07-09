Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal о том, что он рассматривает возможность отправки Украине дополнительной системы ПВО Patriot.

Об этом глава Белого дома заявил во время общения с журналистами.

"Украина запросила Patriot. Посмотрим. Но это очень дорого", – сказал он.

Также Трамп дал понять, что решение о приостановке поставок оружия Украине принималось с его ведома.

Журналист задал ему вопрос, заявив, что "такое решение могли принять без вашего ведома".

"Я бы знал. Если бы решение было принято – я бы знал. Скорее всего, я бы сам отдал такой приказ, но пока я этого не делал", – сказал президент США.

Напомним, два американских чиновника сообщили изданию The Wall Street Journal, что Трамп рассматривает возможность отправки Украине дополнительной системы ПВО Patriot.

Также сообщалось, что США отправят Украине только 10 ракет-перехватчиков для Patriot.

В ВСУ уже назвали эту возможную поставку "просто глупой шуткой", поскольку такого количества ракет не хватит даже для одного боя.

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