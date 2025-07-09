Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки Украине дополнительной системы ПВО Patriot.

Об этом сообщили два американских чиновника изданию The Wall Street Journal.

По словам одного из них, Белый дом запросил у Пентагона варианты поставок дополнительного вооружения, в том числе комплексов Patriot. Также изучается возможность того, чтобы такие системы предоставили другие страны.

Как уточнил бывший сотрудник Пентагона, США передали Украине три системы Patriot, Германия - еще три, а консорциум европейских стран отправил одну. Однако не все эти системы работают одновременно из-за трудностей с техническим обслуживанием.

Между тем Госдеп США подтверждает разморозку военных поставок Украине.

Спикер ведомства Тэмми Брюс заявила, что США остаются "крупнейшими сторонниками Украины" и поставки оружия будут продолжаться.

"Мы были и остаёмся крупнейшими сторонниками Украины. Нам небезразличны эти люди. Нам важно, чтобы у них было всё необходимое. Теперь мы действительно имеем возобновление поставок оружия в Украину. Президент испытывает сильную обеспокоенность и решимость в отношении способности Украины защищать себя. Это и есть наша приверженность. Мы помогаем им и продолжим это делать. Такова наша позиция. Она остаётся неизменной, и я рада, что теперь, после прошлой недели, появилась определённость", - заявила Брюс.

Напомним, Трамп подтвердил, что одобрил отправку оборонительного оружия Украине.

Подробно о возобновлении поставок оружия Украине мы писали в отдельном материале.