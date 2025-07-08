Президент США Дональд Трамп заверил Владимира Зеленского, что Вашингтон немедленно отправит в Украину 10 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Это меньше, чем планировалось изначально.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

Как рассказали два источника, проинформированные о телефонном разговоре двух лидеров стран, американский президент сказал украинскому, что хочет помочь противовоздушной обороне Украины, но подчеркнул, что США должны приостановить последнюю отгрузку оружия, чтобы проверить свои собственные запасы. Также Трамп пообещал помочь найти другие пути поставок, поскольку не хочет отправлять оружие из американских запасов. Он намерен давить на европейцев, в частности, на Германию, чтобы она отправила одну из своих батарей Patriot.

Канцлер Фридрих Мерц звонил Трампу и просил разблокировать поставку Patriot, которая уже была в пути. Трамп предложил Германии продать одну из своих батарей Украине, а заплатили бы за это США и европейские страны. Соглашение достигнуто не было, но обсуждение продолжается.

При этом Трампа беспокоит не только истощение американских запасов. Он говорил приближённым, что "это не моя война", но она станет его, если он начнёт поставлять оружие.

Его мнение начало меняться на фоне "растущего раздражения" действиями Владимира Путина, который отказался от прекращения огня.

"Они [украинцы] должны чувствовать себя [теперь] лучше, чем в любой момент президентства Трампа. Путин был придурком", - говорит источник.

Тем временем The Guardian со ссылкой на источники пишет, что у самих США осталась только четверть ракет к Patriot, необходимых для военных планов Пентагона. В последние месяцы были израсходованы запасы этих перехватчиков на Ближнем Востоке, что вызвало обеспокоенность в американском Министерстве обороны. Тогда заместитель министра обороны Стив Файнберг распорядился приостановить поставку Украине, пока не закончится проверка, а министр Пит Хегсет утвердил это решение.

Мониторинг Пентагона показал, что запасы ряда критически важных боеприпасов были ниже необходимого уровня уже несколько лет, с тех пор как администрация Джо Байдена начала оказывать военную помощь Украине.

На прошлой неделе пресса писала, что Германия хочет заключить с США тайное соглашение о поставках оружия для ВСУ.

Что означает решение Трампа разморозить военную помощь Украине, мы разбирали отдельно.