Президент США Дональд Трамп подтвердил, что одобрил отправку оборонительного оружия Украине.

Об этом глава Белого дома сказал во время общения с прессой.

"Господин президент, вы приказали поставить Украине больше оружия, как сказали прошлой ночью. На прошлой неделе Пентагон приостановил некоторые поставки оружия в Украину. Вы одобрили эту приостановку?" – задал вопрос журналист.

"Мы хотим поставлять оборонительное оружие, потому что Путин плохо обращается с людьми. Он убивает слишком многих. Поэтому мы отправляем Украине некоторое оборонительное оружие, и я это одобрил", – ответил Трамп.

"Так кто распорядился о приостановке на прошлой неделе?" – спросил журналист.

"Я не знаю. Почему бы вам не сказать мне? Думаю, это вопрос к Пентагону", – ответил президент США.

Напомним, ранее портал Axios сообщал, что Дональд Трамп заверил президента Украины Владимира Зеленского, что Вашингтон немедленно отправит в Украину 10 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Это меньше, чем планировалось изначально.

Подробно о возобновлении поставок оружия Украине мы писали в отдельном материале.