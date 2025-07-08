Приостановка военной помощи Киеву связана со стандартной проверкой Министерством обороны США всей помощи, которую Вашингтон предоставляет не только Украине, но и другим странам.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

У нее спросили, принадлежит ли решение о приостановке поставок некоторых видов вооружений Киеву лично американскому президенту. Она в ответ дала понять, что решение о заморозке принимал Пентагон при одобрении президента Дональда Трампа.

"Это стандартная проверка Пентагона всей военной помощи, которую США оказывают всем странам и регионам мира, а не только Украине", - сказала Левитт на брифинге.

Между тем премьер-министр Италии Джорджа Мелони утверждает, что США не отказались от поставок оружия Украине. Она сказала, что Вашингтон не прекратил поставки оружия Украине, а лишь пересмотрел решение о поставках определенных компонентов.

А NBC сообщило, что решение о заморозке военной помощи для Украины принял лично министр обороны США Пит Хегсет, и оно стало неожиданностью для Государственного департамента, членов конгресса, украинских властей и европейских союзников.