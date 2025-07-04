Премьер-министр Италии Джорджа Мелони утверждает, что США не отказались от поставок оружия Украине.

Об этом сообщает информационное агентство ANSA.

Как пишет издание, премьер-министр Италии сказала, что Вашингтон не прекратил поставки оружия Украине, а лишь пересмотрел решение о поставках определенных компонентов, что "является важным фактом, но сильно отличается от полного отказа".

Мелони сообщила, что лично говорила с президентом США Дональдом Трампом, обсуждала с ним Украину и торговые пошлины и "надеется на положительные сдвиги в этом вопросе".

Между тем NBC сообщило, что решение о заморозке военной помощи для Украины принял лично министр обороны США Пит Хегсет, и оно стало неожиданностью для Государственного департамента, членов конгресса, украинских властей и европейских союзников. Причем его дажен ен остановила оценка экспертов, показавшая, что запасы США далеки до критического истощения.

Мы разбирали возможные причины остановки боеприпасов и цели этого. Вероятно, таким образом США принуждают Киев пойти на уступки России в ее условиях завершения войны.