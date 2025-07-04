Решение о заморозке военной помощи для Украины со стороны США принял лично министр обороны Пит Хегсет, и оно стало неожиданностью для Государственного департамента, членов конгресса, украинских властей и европейских союзников.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

Как рассказали собеседники NBC, Хегсет приказал Объединенному комитету начальников штабов США провести ревизию арсеналов. Оценка показала низкий уровень наличия некоторых типов высокоточных боеприпасов, однако речь не шла о критическом дефиците. В комитете посчитали, что военная помощь Киеву не истощит армейские запасы до угрожающей боеспособности Вооруженных сил США степени. Однако Хегсет все равно распорядился заморозить помощь.

Три сотрудника конгресса утверждают, что Хегсет единолично принял решение о приостановке помощи. Причем раньше он уже дважды поступал так: в феврале и мае. Однако спустя несколько дней его решение отменяли.

Подобные решения поддерживал замминистра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби, который давно является сторонником сокращения военной помощи Киеву.

А вот демократы в конгрессе критикуют остановку военной помощи Украине.

"Уровень наших запасов не ниже, чем в любой момент за 3,5 года конфликта в Украине", — заявил демократ Адам Смит из комитета по делам вооружённых сил палаты представителей.

Некоторые конгрессмены изучают, не нарушает ли это решение законодательство о военной помощи Украине.

Напомним, Пентагон остановил уже одобренные поставки зенитных ракет и высокоточного оружия в Украину.

Мы разбирали возможные причины и цели этого.