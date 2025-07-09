Если США отправят Украине только 10 ракет-перехватчиков Patriot, "это будет просто глупой шуткой", поскольку их не хватит даже для одного боя.

Об этом заявил газете The Times высокопоставленный офицер украинских ВВС.

Издание пишет, что Украина полагается на поставленные США зенитно-ракетные комплексы Patriot для перехвата российских гиперзвуковых и баллистических ракет.

"Если они действительно отправят нам десять, это будет просто глупой шуткой", - заявил офицер в комментарии The Times.

"Этого недостаточно даже для одного боя", - добавил он.

Напомним, накануне источники Axios сообщили, что глава Белого дома Дональд Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому "немедленно отправить" десять ракет.

Также Трамп подтвердил, что одобрил отправку оборонительного оружия Украине.

Между тем сегодня газета The Wall Street Journal написала, что Белый дом запросил у Пентагона варианты поставок Украине дополнительного оружия, в том числе ЗРК Patriot.

Подробно о возобновлении поставок оружия Украине мы писали в отдельном материале.