Президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений об Украине и России на борту своего самолета, направлявшегося в Бедминстер, штат Нью-Джерси, где расположен его гольф-клуб.

Глава Белого дома сообщил, что вчера у него был "очень хороший разговор" с Владимиром Зеленским.

"Мы обсудили разные вещи, и это был очень хороший разговор. Я считаю, очень, очень стратегически важный разговор", - сказал президент США.

На вопрос о приостановке военной помощи Киеву от ответил: "Ну, мы им помогаем и будем продолжать помогать. Это довольно тяжёлая ситуация. Посмотрим, что будет дальше".

Отвечая на вопрос о поставках Украине ракет для ЗРК Patriot, Трамп выразился довольно уклончиво: "Ну, им они нужны для обороны. Я не хочу, чтобы людей убивали, и им они понадобятся для защиты. Они (системы Patriot - Ред.) невероятно эффективны. Знаете, мы сбили 14 из 14. Это довольно удивительно".

Трамп также повторил, что "очень недоволен своим разговором с президентом Владимиром Путиным, и просто кажется, что он хочет идти до конца и продолжать убивать людей. Нет, это плохо. Это нехорошо. Я остался недоволен этим".

При этом американский президент отверг утверждение журналиста о том, что Путин "насмехается" над его призывами к прекращению огня.

"Нет, я так не думаю. Я думаю, он обеспокоен санкциями. Я действительно думаю, что он очень обеспокоен санкциями. Сенат, как вы знаете, может ввести серьёзные санкции, очень серьёзные санкции... Мы много говорили (с Путиным - Ред.) о санкциях. Я бы сказал, что он не в восторге от этого, но, знаете, он (Путин - Ред.) смог справиться с санкциями. Но сейчас мы говорим о куда более жестких санкциях, и он понимает, что они могут последовать. Он профессионал", - заявил Трамп.

Еще он признался, что не может сказать, удастся ли ему урегулировать войну в Украине.

"Это не дело Трампа. Я просто пытаюсь закончить это, урегулировать. Посмотрим. Не знаю. Не могу вам сказать, произойдёт это или нет. Это приоритет? Да, я хотел бы, чтобы это произошло. Я не хочу видеть, как каждую неделю убивают пять, шесть, семь тысяч солдат. Есть и другие люди, но в основном до сих пор это были в основном солдаты. И это украинские солдаты, а также российские солдаты. Но это пять тысяч душ, и их убивают каждую неделю. Так что на самом деле сейчас цифра даже выше", - заявил Трамп.

По его словам, он жёстче относится к России, чем к Ирану.

"Если вы помните, "Северный поток - 2"... Вы никогда не слышали этот термин, пока не появился Трамп, верно? И знаете, я его закрыл, и это была крупнейшая экономическая сделка, которую они когда-либо заключали. Потом Байден её открыл, но потом её снова закрыли. Но Байден её открыл. Нет, я думаю, что я был жёстче к России, чем почти к любой другой стране", - сказал президент США.

Ранее мы подводили итоги разговора Трампа с Путиным.