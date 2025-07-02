Центральное разведывательное управление (ЦРУ) признало "серьезные нарушения" при оценках "помощи" России Дональду Трампу на выборах в США 2016 года.

Об этом сообщает издание Washington Examiner.

Документ, рассекреченный по инициативе директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, касается отчета, подготовленного еще при администрации Барака Обамы. Там утверждалось, что "Путин стремился помочь Дональду Трампу победить".

Глава ЦРУ Рэтклифф заявил, что этот вывод разведчики сделали с процедурными нарушениями - в слишком сжатые сроки, с ограниченным доступом аналитиков к засекреченным данным, отстранением Национального разведывательного сообщества и чрезмерным участием руководства разведок.

Это, по мнению авторов доклада ЦРУ, "подорвало аналитические стандарты".

Также из анализа, который дал старт "Рашагейту", были исключены данные, противоречащие версии о поддержке Путиным Трампа. Также допускались утечки в СМИ, которые делались еще до завершения оценки, что также могло повлиять на ее содержание и "создать эффект якоря".

"Руководители агентств на тот момент создали политизированную обстановку, что привело к нетипичному аналитическому процессу по вопросу, важному для нашей демократии", - заявил глава ЦРУ Рэтклифф.

Напомним, в 2023 году Трамп говорил, что считает причиной вторжения России в Украину расследование в США причастности Москвы к его президентской кампании.

Между тем расследование спецпрокурора Джона Дарэма показало, что достаточных оснований начинать расследование у ФБР не было. Прокурор признал, что у американских спецслужб не было каких-либо свидетельств связей между РФ и предвыборным штабом Трампа в ходе кампании 2016 года.

Обвинения в адрес Трампа о причастности России к его предвыборной кампании не подтвердились и ранее: в 2019 году расследование спецпрокурора Роберта Мюллера тоже не нашло никаких доказательств какой-либо связи Трампа или членов его избирательного штаба, равно как координации их действий с Россией.