Страны Евросоюза не хотят передавать Украине свои системы Patriot. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

По его словам, в настоящее время существует "более широкая проблема, не связанная с паузой" (поставок оружия Украине - Ред.).

"Это подразумевает оборонительные производственные возможности Запада, не только нас, но и Европы. Батареи Patriot доступны во многих странах Европы, но никто не хочет расставаться с ними", - сказал госсекретарь США.

В то же время, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия готова закупить дополнительные системы Patriot у США, чтобы передать Украине.

Напомним, по данным СМИ, США отправят Украине только 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а саму систему предложили купить у Германии.

При этом в Вооруженных силах Украины заявили, что если руководство США все же отправит Украине только 10 ракет-перехватчиков Patriot, "это будет просто глупой шуткой", поскольку их не хватит даже для проведения одного боя.

Война в Украине идет 1233-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 июля 2025 года в обновляемом онлайне.