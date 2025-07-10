Соединенные Штаты возобновили часть поставок оружия Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, сейчас Киев получает 155-мм артиллерийские снаряды и ракеты GMLRS. При этом неизвестно, в каком объеме.

Остается также неясным, почему нынешняя отправка ограничилась только снарядами и ракетами, и принято ли решение о возобновлении поставок других видов вооружения.

Ранее, на прошлой неделе, была приостановлена партия, которая включала 30 ракет Patriot, 8500 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, более 250 ракет GMLRS и 142 ракеты "воздух–земля" Hellfire.

Напомним, Трамп подтвердил, что одобрил отправку оборонительного оружия Украине.

Подробно о возобновлении поставок оружия Украине мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1233-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

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