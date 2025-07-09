Президент США Дональд Трамп дал понять, что решение о приостановке поставок оружия Украине принималось с его ведома.

Об этом глава Белого дома сказал во время общения с прессой.

Журналист задал ему вопрос, заявив, что "такое решение могли принять без вашего ведома".

"Я бы знал. Если бы решение было принято – я бы знал. Скорее всего, я бы сам отдал такой приказ, но пока я этого не делал", – сказал президент США.

Напомним, на этом же брифинге Трамп прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal о том, что он рассматривает возможность отправки Украине дополнительной системы ПВО Patriot.

"Украина запросила Patriot. Посмотрим. Но это очень дорого", – сказал он.

Ранее Трамп говорил журналистам, что не знает, кто распорядился приостановить поставки оружия Украине, и предложил задавать такие вопросы Пентагону.

Между тем Зеленский встретился в Риме со спецпредставителем президента США по Украине Келлогом и обсудил с ним поставки вооружений и укрепление противовоздушной обороны.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.