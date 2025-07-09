Сегодня, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Риме со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом.

О результатах встречи Зеленский написал в своем телеграм-канале.

По словам президента, он обсудил с Келлогом поставки вооружений и укрепление противовоздушной обороны.

"На фоне участившихся российских атак это является одним из приоритетов. Также речь шла о закупке американского оружия, совместном оборонном производстве и локализации в Украине", – добавил Зеленский.



"Мы подробно остановились на санкционном давлении. Мы понимаем, что нам нужны более жесткие ограничения против российских энергоносителей, и особенно вторичные санкции против покупателей российской нефти. Рассчитываем, что законопроект сенаторов Грэма и Блюменталя будет продвигаться в Конгрессе США. Это, безусловно, может заставить Россию больше думать о мире", – также написал президент Украины.

В телеграм-каналах появилось видео начала встречи Зеленского с Келлогом.

Напомним, ранее два американских чиновника сообщили изданию The Wall Street Journal, что Трамп рассматривает возможность отправки Украине дополнительной системы ПВО Patriot.

Информацию уже прокомментировал сам президент США.

"Украина запросила Patriot. Посмотрим. Но это очень дорого", – сказал он.