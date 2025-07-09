Президент США Дональд Трамп усиливает свою критику в адрес главы Кремля Владимира Путина. Вчера он высказался особенно резко, заявив, что Путин не хочет останавливать войну и "швыряет нам кучу дерьма" и что могут быть введены новые санкции против РФ. Также Трамп пообещал возобновить поставки оружия Украине.



Конечно, все это пока слова, которые, как часто бывает у Трампа, могут быть лишь элементом торга. С теми же вооружениями, как мы уже писали, ключевой вопрос - это не возобновление поставок из пакетов, утвержденных еще при Джо Байдене и уже заканчивающихся, а утверждение Вашингтоном новых пакетов помощи или предоставление гарантий продажи Украине оружия за деньги.

Мы уже прогнозировали, что у Трампа есть три варианта действий после того, как Путин отказал ему в прекращении огня. Первый – жестко надавить на РФ и усилить помощь Украине. Второй – жестко надавить на Киев и принудить украинские власти принять российские условия завершения войны. Третий – не делать вообще ничего, устранившись от войны.



Ни один из этих вариантов пока на 100% исключать нельзя. На два последних из них, судя по всему, и делает ставку Москва, не соглашаясь на прекращение огня. На это указывают довольно спокойные комментарии Кремля относительно высказываний Трампа.



Однако сейчас все больше признаков того, что президент США выберет первый сценарий – фронтальный накат на Москву.



Во-первых, его раздражение Путиным становится все более очевидным. Тем более что Киев уже давно (пусть и под давлением) согласился на перемирие. Поэтому именно РФ из-за отказа Путина прекращать огонь становится в глазах Трампа главным виновником того, что война продолжается.



Во-вторых, помимо самого Трампа выступающих за прекращение огня в Украине и примирение с Россией в США и на Западе в целом не очень много. В Европе доминирует уверенность в том, что длительная война в Украине ей выгодна, иначе РФ нападет на ЕС и НАТО (о мягко говоря сомнительности этой концепции мы уже писали, тем не менее она остается широко распространенной). Не случайно канцлер ФРГ Фридрих Мерц сегодня объявил, что дипломатические усилия по завершению войны в Украине исчерпаны. В Республиканской партии США очень сильны позиции "ястребов", которые связаны с ВПК и нефтегазовым бизнесом. Для обоих продолжение войны в Украине выгодно, так как военная промышленность получает дополнительные заказы, а американские нефть и газ вытесняют российских конкурентов с мирового рынка из-за режима санкций.



"Ястребы" уже давно подталкивали Трампа к ужесточению позиции в отношении РФ. Но тот долгое время сопротивлялся, поскольку это противоречило его стратегическим целям: оторвать Россию от Китая, прекратить тратить деньги и оружие на Украину, чтобы сосредоточиться на азиатско-тихоокеанском регионе, а также просто сбросить балласт с американского бюджета. А главное, Трамп не хотел глубоко вовлекаться в войну, перспективы победы в которой он считал сомнительными. Поэтому он все время и подчеркивал, что это не его война, а война Байдена. Да и среди многих его избирателей война в Украине была непопулярна, в том числе стараниями самого Трампа и его прежних главных спикеров Илона Маска и Такера Карлсона.



Однако после отказа Путина Трамп оказался на пороге смены концепции. Тем более в его окружении немало тех, кто убеждает его в том, что Путин не уважает и обманывает американского президента, следует показать ему силу, чтобы он согласился прекратить огонь и признал лидерство Трампа. Вес этих аргументов усилила война Израиля против Ирана, которую Трамп представляет примерно так, что США предложили Ирану сделку, тот отказался и поэтому получил по зубам, а США уничтожили его ядерную программу.

И хотя до сих пор нет ясности в том, насколько большой ущерб понесла ядерная программа Тегерана, как и непонятно, готов ли Иран идти на уступки теперь, эффектность американо-израильских ударов по несговорчивым персам вполне может усилить желание Трампа провернуть нечто подобное и с отказавшимся от сделки Путиным.

Вопрос, однако, заключается в том, что может сделать с Россией Трамп. На поверхности лежат три вероятных направления действия.



Первое: увеличение поставок оружия Украине, снятие ограничений на его использование. Однако насколько США в принципе способны поставлять оружие в требуемых Украиной объемах? И если способны, то кто его будет оплачивать? Это проблемные вопросы. Но можно предположить, что какие-то объемы американцы продолжат отгружать Украине и дальше, а оплатят их европейцы.

Второе: изоляция России на мировой арене - задача, которую пытались решить во времена Байдена, но так и не смогли. Трамп может подступиться к теме с новой силой. Собственно, законопроект о 500%-ных пошлинах против стран, которые покупают российские товары, на это как раз и направлен. Однако в ответ Китай может не прекратить закупки российской нефти, а ввести аналогичные пошлины против США. И, как показал опыт недавней американо-китайской торговой войны, когда Трамп был вынужден сдать назад, отказавшись от гонки тарифов, зависимость Вашингтона от поставок многих товаров из КНР не меньшая, чем зависимость Китая от рынка Штатов. Тем более что Пекин уже дал понять, что не допустит поражения РФ в войне - то есть будет поддерживать Москву экономически и дальше. Поэтому неясно, реализует ли Вашингтон идею с 500%-ными санкциями. Впрочем, даже если ее отложат в долгий ящик, у США остаются и другие рычаги усиления экономического давления на РФ, включая ужесточение уже введенных санкций - например, снижение потолка цен на российскую нефть. Хотя последнее и не станет чудо-средством, которое сокрушит экономику РФ. Отдельная тема - попытки разорвать связи между Россией и странами постсоветского пространства. В этом контексте можно рассматривать и нынешнее обострение отношений Азербайджана с РФ, и попытки Вашингтона восстановить диалог с Александром Лукашенко. Также большая работа ведется по оттягиванию от РФ стран Средней Азии, которые россияне используют для обхода санкций. Однако такая активность ограничена сильной зависимостью этих стран от РФ, например, в транзите товаров и вопросах безопасности. Кроме того, географически единственной альтернативой России для Средней Азии является Китай, который вряд ли будет приветствовать движение этих государств в фарватере США. Даже Азербайджан, пока не решит вопрос с Арменией по коридору в Нахичевань и Турцию, фактически находится в "полуокружении" Ирана и России, что может блокировать любые его потенциальные действия против Москвы.

Третье: внутренняя дестабилизация РФ. Эта тема всегда была главной надеждой Запада и Украины на победу в войне. В июне 2023 году цель, казалось, была близка: Евгений Пригожин поднял мятеж. Но бунт провалился, а сам Пригожин вскоре погиб. И сейчас внутренняя ситуация в России в целом выглядит стабильной. Но долгая война несет для РФ большие риски. Пока она не приводит к падению уровня жизни (наоборот - зачастую способствует его повышению), а воюют контрактники-добровольцы, население ее поддерживает. Однако если придется затягивать пояса и объявлять мобилизацию, то настроения могут сильно поменяться. Отдельная и наиболее опасная для РФ тема – это межнациональные и межрелигиозные противоречия. Тем более что их сейчас в РФ активно и систематически разжигают. Это может вызвать огромные потрясения как в обществе, так и в российской армии, учитывая большую долю в ней представителей нацменьшинств. Пока Кремлю удается все эти противоречия сдерживать и не допускать внутреннего взрыва. Но если война затянется, связанные с нею проблемы усилятся, и сохранять ситуацию под контролем станет труднее.

Скорее всего, по всем этим болезненным для РФ точкам и будут наносить удары, если Трамп все-таки станет на путь давления на Россию. Москва наверняка попытается что-либо предпринять в ответ.

В итоге ситуация может быстро подойти к риску прямого столкновения России с США и НАТО с угрозой ядерной войны. В этот момент, возможно, все стороны вновь попытаются договориться. Хотя тогда может быть уже слишком поздно.