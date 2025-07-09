В 2024 году тогда еще кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на встрече со спонсорами своей избирательной кампании пересказал свои разговоры с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, во время которых угрожал им бомбардировками..

Аудиозапись монолога Трампа опубликовал телеканал CNN.

Республиканец грозился Москве бомбардировами, если Россия вторгнется в Украину, Пекину - если Китай пойдет на Тайвань.

"Я сказал Путину: “Если ты войдёшь в Украину, я разбомблю к черту Москву. Говорю тебе — у меня не будет выбора.” А он такой: “Не верю тебе.” Сказал: “Ни за что.” А я ему: “Ещё как.” Он снова: “Не верю.” Но правда в том, что он поверил мне… ну, на 10%. Я ведь говорил вам — он поверил мне на 10%.

Потом я встречался с Си из Китая. И сказал ему то же самое: “Если нападёте на Тайвань, я разбомблю к чёрту Пекин.” Он подумал, что я сошёл с ума. Спросил: “Пекин?” Я ответил: “У меня нет выбора, мне придётся вас бомбить. Мы разбомбим Пекин.” Он тоже не поверил — но процентов на 10 всё-таки поверил. А 10% — это всё, что нужно. Честно говоря, и 5% было бы достаточно", - сообщил слушателям Трамп.

Когда именно состоялись разговоры, CNN не уточняет. Однако в мае прошлого года газета The Washington Post сообщила, что на одном мероприятии Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась в Украину или Китай - в Тайвань, "удивив некоторых доноров".

В последнее время президент США резко высказывается о главе Кремля. Так, вчера он заявил, что "Путин нам швыряет кучу дерьма".

Также он говорил, что российский президент "плохо обращается с людьми" и "убивает слишком многих".