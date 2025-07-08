Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Письмо об этом Нетаньяху принес на ужин в Белый дом, что стало "лучшим подарком для президента", пишет CNN.

"Он устанавливает мир, пока мы говорим, в одной стране, в одном регионе за другим", - сказал Нетаньяху, протягивая Трампу документ через стол. "Итак, я хочу представить вам, господин президент, письмо, которое я отправил в Нобелевский комитет; в нем вас номинируют на Нобелевскую премию мира, которую вы вполне заслуживаете и должны получить".

"Большое спасибо. Я об этом не знал. Вау", — ответил Трамп, казалось, тронутый. "От вас, в частности, это очень значимо. Большое спасибо, Биби".

"Эта награда стала для Трампа настоящей навязчивой идеей, и он считает, что заслуживает ее за свои усилия по прекращению конфликтов по всему миру, в том числе войны между Израилем и ХАМАС в Газе", - комментирует CNN и отмечает, что детали мирного соглашения еще только прорабатываются.

Напомним, ранее Трампа на Нобелевскую премию мира уже выдвинул конгрессмен-республиканец Бадди Картер.

Также мы писали, что Пакистан выступил с призывом вручить президенту США Дональду Трампу Нобелевскую премию мира в 2026 году.

Такое заявление было сделано "в знак признания Трампа решающего дипломатического вмешательства и ведущей роли" во время недавнего обострения в Кашмире.