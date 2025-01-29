Американского миллиардера и соратника нового президента США Дональда Трампа Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира за вклад в защиту свободы слова и прав человека.

Об этом сообщил в соцсети X депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс.

Депутат опубликовал подтверждение Нобелевского института о зачислении Маска в список номинантов.

Ранее Маск говорил, что Еврокомиссия предлагала ему секретную сделку по цензуре на платформе соцсети X. Он опубликовал пост о секретной сделке после того, как Еврокомиссия обвинила соцсеть Х в нарушении законодательства ЕС, за что ей грозил большой штраф.

Между тем экс-президент США Джо Байден в своей прощальной речи перед уходом с поста заявил, что новая технологическая "олигархия" США угрожает всей демократии, имея в виду Илона Маска и Марка Цукерберга и других сверхбогатых людей из технологической сферы.

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