Канцлер Германии Фридрих Мерц во время обсуждений государственного бюджета в бундестаге заявил, что дипломатическими методами войну в Украине уже не остановить, так как они исчерпались.

"Дипломатические средства [урегулирования] исчерпаны", - сказал он.

Также Мерц раскритиковал российские удары по территории Украины и заверил, что Берлин продолжит поддерживать Киев, "несмотря на сопротивление левых и пророссийских правых" в немецкой власти.

Между тем Владимир Зеленский еще в середине июня говорил, что войну нужно заканчивать дипломатией, санкциями и гарантиями безопасности. Причем он считает, что конфликт следует завершить до конца президентского срока Дональда Трампа, то есть до 2029 года.

Война в Украине идет 1232-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска снова продвинулись в Запорожской области. По данным Deep State, они заняли новые позиции юго-восточнее Каменского и на берегу Каховского водохранилища в Плавнях. Также РФ продвинулась у границ Днепропетровской области - в районе Поддубного и по линии Комар-Федоровка.

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