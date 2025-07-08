Россия заявила Турции, что готова к третьему раунду переговоров с Украиной. Теперь Анкара ждет ответа Киева.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан после разговора с российским министром Сергеем Лавровым, передает агентство Anadolu.

"Россияне заявили, что готовы к третьему раунду переговоров. Теперь мы ждем ответа от украинской стороны, наши контакты с ними продолжаются", - сказал Фидан.

При этом он заявил, что Москва считает, что "прежде чем приступить к переговорам, необходимо решить ряд вопросов", и добавил, что переговорные группы должны проделать дополнительную работу и прийти к определенному результату.

Напомним, ранее Фидан говорил, что Турция готова принять третий раунд российско-украинских переговоров. По его словам, стороны смогут найти компромисс в условиях прекращения огня, но для этого потребуется несколько встреч.

А перед этим Эрдоган заявил, что Трамп готов приехать в Турцию для переговоров с Путиным о мире в Украине.

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