В среду, 9 июля, в Украине идет 1232-й день войны с Россией.

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Последние новости

10.00 В РФ начали защищать машины скорых антидроновыми сетками.

Фото сделано в Шебекино Белгородской области, что недалеко от границы с Украиной.

9.46 В ходе ночной рекордной атаки, когда по Украине были выпущены 728 дронов, десятки целей удалось сбить дронами-перехватчиками, сообщил Зеленский.

"Масштабируем технологию", - пишет президент.

9.26 Госдеп США подтверждает разморозку военных поставок Украине.

Спикер ведомства Тэмми Брюс заявила, что США остаются "крупнейшими сторонниками Украины" и поставки оружия будут продолжаться.

"Мы были и остаёмся крупнейшими сторонниками Украины. Нам небезразличны эти люди. Нам важно, чтобы у них было всё необходимое. Теперь мы действительно имеем возобновление поставок оружия в Украину. Президент испытывает сильную обеспокоенность и решимость в отношении способности Украины защищать себя. Это и есть наша приверженность. Мы помогаем им и продолжим это делать. Такова наша позиция. Она остаётся неизменной, и я рада, что теперь, после прошлой недели, появилась определённость", - заявила Брюс.

9.21 Под Броварами ночью произошёл пожар из-за падения обломков беспилотника, заявили власти города.

9.18 Ещё кадры последствий удара по Волынской области сегодня ночью.

8.55 Трамп рассматривает возможность отправки Украине дополнительной системы ПВО Patriot, сообщили два американских чиновника изданию Wall Street Journal.

По словам одного из них, Белый дом запросил у Пентагона варианты поставок дополнительного вооружения, в том числе комплексов Patriot. Также изучается возможность того, чтобы такие системы предоставили другие страны.

Как уточнил бывший сотрудник Пентагона, США передали Украине три системы Patriot, Германия - еще три, а консорциум европейских стран отправил одну. Однако не все эти системы работают одновременно из-за трудностей с техническим обслуживанием.

8.51 Новый антирекорд по "Шахедам" - 728 ударных дронов атаковали Украину этой ночью, сообщают ВСУ.

Заявляется, что 296 из них были сбиты и еще 415 "локационно утрачены".

Также россияне запустили 14 ракет - семь крылатых (утверждается, что все сбиты) и шесть "Кинжалов" (не сбита ни одна).

Основное направление удара - Луцк.

8.47 Кадры пожара в Луцке после российских прилётов.

Напомним, город сегодня ночью пережил самую массированную воздушную атаку.

Среди прочего, пострадало предприятие.

7.48 Помимо беспилотников, Украину ночью атаковали ракеты (вероятно, "Кинжалы").

По данным мониторинговых пабликов, основными целями были Луцк и Житомир.

Власти Луцка заявили о прилёте по предприятию. Также зафиксирован пожар в Киевской области, вызванный обстрелом (на последнем видео).