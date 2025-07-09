Евросоюз и Украина уже проиграли эту войну, и в этот горький момент европейским лидерам придется признать, что они придерживались ошибочной стратегии.

Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью, опубликованном на YouTube-канале Patrióta, сообщает издание Hirado.

"Войну невозможно выиграть на передовой, её можно завершить только дипломатией, а дальнейшие потери можно сократить или предотвратить. Мы ещё не достигли этой цели, но тем временем мы уже потратили около сотни миллиардов евро в Украине, и они хотят потратить ещё больше, не имея рационального, описываемого пути к победе, просчитанного военной и политической логикой. Я думаю, что нам не следовало вступать на этот путь, и теперь нам следует как можно скорее сбавить темп, остановиться, поблагодарить генералов за их работу, вернуть дипломатов и министров иностранных дел за стол переговоров и начать работать над миром", – добавил премьер.

Другие заявления Орбана из интервью:

"Все проблемы Европы проистекают из украинско-российской войны. То, что мы видим сегодня в Европе: стагнация, инфляция, рост цен на продовольствие, высокие цены на энергоносители, – всё это результат войны".

"В украинском президенте сформировался новый тип политической личности. Возможно, его можно назвать влиятельным политиком или политиком-актером, личностью, чьё прошлое не помогло ему делать то, что он должен был делать впоследствии, особенно в разгар войны. И всё же он решил взять на себя эту роль и фактически играть роль президента. Когда я попытался поговорить с ним более подробно об этих связях, я увидел, что это не работает. И что я здесь фактически стою или сижу перед комедией".

"Для достижения мира необходимо, чтобы все согласились с тем, что это путь вперёд. Но европейцы и украинцы хотят продолжения войны, а россияне считают, что она будет продолжаться и без соглашения. Все больше интересуются войной и меньше – миром. Мы можем быстро достичь прекращения огня и мира, если состоится личная встреча президентов России и США. В противном случае этот процесс может растянуться на многие месяцы... Сегодня в Европе сторонники войны диктуют политику, как в экономике, так и в военной сфере, что является серьёзной проблемой, поскольку это плохо для Европы".

"Очень сложно что-либо говорить об оборонительной войне в стране, где ежедневно гибнут сотни или тысячи людей. Я думаю, Украина имеет право сама решать своё будущее и определять свою судьбу. Если мир – то мир, если война – то война. Единственное, о чём она не может просить нас, – это протянуть руку помощи в этой ошибочной стратегии. Но я думаю, что продолжение войны, на которое они имеют право, – это плохо для Европы и может иметь ужасные последствия для Венгрии".

Напомним, ранее Орбан говорил, что "венгры не хотят гибнуть за Украину".

Между тем Венгрия выступила против проекта бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы, предусматривающего выделение 100 миллиардов евро на поддержку Украины в войне с Россией.