Многие жители Венгрии и Польши считают Украину угрозой для своих стран.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный американской компанией Pew Research Center.

Об Украине как угрозе для своей страны заявили 27% опрошенных жителей Венгрии (при этом Украина занимает второе место после России, которую считают угрозой 33% респондентов), и 6% граждан Польши (там Украина тоже занимает второе место после России с ее 81%).

При этом никто из жителей стран, участвовавших в опросе, не назвал Украину союзником. Важнейшим союзником в мире респонденты разных стран чаще всего называли США, Германию, Францию и Китай.

В целом же по всему миру чаще всего называют угрозой три страны: США, Россию и Китай. В Европе почти все страны считают главной угрозой Россию, кроме Испании, где основной угрозой считают США, и Греции, где на первом месте находится Турция.

В США же главной угрозой считают не Россию (25%), а Китай (42%).

Зимой мы сообщали, что количество поляков, негативно относящихся к украинцам, возросло, а доля тех, кто относится хорошо, уменьшилась.

Между тем в Вашингтоне заявляют, что главной угрозой для Европы является не Россия или Китай, а внутренняя политика самой Европы.