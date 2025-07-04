Маск снова провел опрос о создании новой партии в США. Ее поддержали меньше людей, чем 3 дня назад
Американский предприниматель Илон Маск снова поднял тему создания своей партии, которая станет альтернативой демократам и республиканцам.
В соцсети Х миллиардер запустил опрос о необходимости создания Американской партии, приуроченный ко Дню независимости США.
"Хотите ли вы независимости от двухпартийной (некоторые сказали бы, однопартийной) системы?", - спросил у подписчиков бизнесмен.
К моменту публикации новости за партию проголосовали 62,3% опрошенных.
Напомним, 1 июля Маск уже запускал аналогичный опрос, и тогда создание партии поддержали 80,4% подписчиков.
О своей партии предприниматель заговорил после подготовки законопроекта Дональда Трампа о налоговых послаблениях и выделении дополнительных средств на борьбу с нелегальной миграцией. Маску этот документ очень не понравился. Он считает, что проект увеличивает дефицит бюджета и подрывает работу, которую делает команда Департамента эффективности правительства.
Как мы писали, вчера палата представителей конгресса США вслед за сенатом утвердила этот спорный законопроект.