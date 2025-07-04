Американский предприниматель Илон Маск снова поднял тему создания своей партии, которая станет альтернативой демократам и республиканцам.

В соцсети Х миллиардер запустил опрос о необходимости создания Американской партии, приуроченный ко Дню независимости США.

"Хотите ли вы независимости от двухпартийной (некоторые сказали бы, однопартийной) системы?", - спросил у подписчиков бизнесмен.

К моменту публикации новости за партию проголосовали 62,3% опрошенных.

Напомним, 1 июля Маск уже запускал аналогичный опрос, и тогда создание партии поддержали 80,4% подписчиков.

О своей партии предприниматель заговорил после подготовки законопроекта Дональда Трампа о налоговых послаблениях и выделении дополнительных средств на борьбу с нелегальной миграцией. Маску этот документ очень не понравился. Он считает, что проект увеличивает дефицит бюджета и подрывает работу, которую делает команда Департамента эффективности правительства.

Как мы писали, вчера палата представителей конгресса США вслед за сенатом утвердила этот спорный законопроект.