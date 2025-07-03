Палата представителей конгресса США вслед за сенатом утвердила законопроект Дональда Трампа о налоговых послаблениях и выделении дополнительных средств на борьбу с нелегальной миграцией. Трамп называет проект "большим прекрасным биллем" (Big Beautiful Bill, BBB).

О результатах голосования сообщают американские медиа.

Документ поддержали 218 членов палаты, 214 проголосовали против, среди них два республиканца.

Утвержденный проект закона предлагает следующее:

продление налоговых послаблений, введенных Трампом в 2018 году во время первого срока (снижение ставки налога для корпораций с 35 до 21% и ставки подоходного налога до 37 вместо 39,6% для супругов, чей облагаемый налогами доход превышает $600 тыс.);

налоговый вычет за чаевые и оплату сверхурочной работы до $25 тыс. и $12,5 тыс. соответственно;

увеличение потолка госдолга на $5 трлн;

увеличение лимита на налоговый вычет из местных налогов и налогов штата с $10 тыс. до $40 тыс.;

налоговые льготы на выплату процентов по автокредитам в размере до $10 тыс. ежегодно;

увеличение налогового вычета на ребенка до $2,2 тыс.;

увеличение вычетов для пожилых американцев;

создание сберегательных счетов для детей, родившихся с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года, с начальным взносом государства в размере $1 тыс.;

выделение около $350 млрд на военные нужды и охрану границ США, включая $46,5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, $45 млрд на открытие новых пунктов временного содержания мигрантов и $25 млрд на создание системы ПВО "Золотой купол".

Напомним, именно из-за этого проекта миллиардер Илон Маск публично разругался с главой Белого дома.