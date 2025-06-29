Сенат США сегодня принял скандальный законопроект о сокращении расходов и повышении потолка госдолга.

За законопроект проголосовал 51 человек, против - 49, в том числе два республиканца.

Его уже раскритиковал миллиардер Илон Маск.

После голосования в Сенате Маск заявил, что законопроект "увеличивает потолок госдолга на 5 триллионов долларов, что является самым большим увеличением в истории и толкает Америку на путь долгового рабства".

"Последний законопроект Сената уничтожит миллионы рабочих мест в Америке и нанесет огромный стратегический вред нашей стране!" - написал Маск в X.

Он также назвал инициативу "совершенно безумной и разрушительной" отметив, что она "раздает подачки отраслям прошлого, нанося при этом серьезный ущерб отраслям будущего".

Кроме того, по его мнению, поддержка этой инициативы может иметь политические последствия: "Опросы показывают, что этот законопроект является политическим самоубийством для Республиканской партии".

Напомним, именно из-за этого "большого и красивого закона", как его называет президент США Дональд Трамп, Маск публично разругался с президентом США. Правда, потом миллиардер заявил, что погорячился.



В мае документ утвердила Палата представителей, то есть остается лишь подпись Трампа.