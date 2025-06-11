Американский предприниматель Илон Маск заявил, что сожалеет о некоторых своих высказываниях о президенте США Дональде Трампе.

Покаянный пост бизнесмен опубликовал в своей соцсети Х.

"Я сожалею о некоторых своих постах о президенте Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко", - написал Маск.

В комментариях под этим постом пользователи стали публиковать мемы о Трампе и Маске и одобрять поступок миллиардера.

"Ошибки всегда простительны, если у тебя, чувак, достаточно смелости признать их", - например, написал республиканец из Массачусетса Дэвид Шапиро.

Мы подробно писали о начале ссоры главы Белого дома и Маска. Пожалуй, самым резонансным стало заявление миллиардера о том, что Трамп был замешан в деле Джеффри Эпштейна о совращении малолетних и организации секс-вечеринок для мировой элиты. Позже глава SpaceX этот пост удалил.

Когда скандал с размолвкой уже начал сходить на нет, Маск опубликовал пост: "Наиболее вероятна самая забавная развязка". Он не уточнил, что имел в виду, но многие расценили это как знак скорого примирения его и Трампа.