Сенат США одобрил налоговый законопроект главы Белого дома Дональда Трампа "One Big Beautiful Bill" при помощи решающего голоса вице-президента США Джей Ди Вэнса..

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Сенат "едва принял законопроект", поскольку голоса сенаторов разделились поровну, однако решающим стал голос вице-президента США.

Напомним, именно из-за этого "большого и красивого закона", как его называет президент США Дональд Трамп, Маск публично разругался с главой Белого дома. Бизнесмен назвал инициативу "совершенно безумной и разрушительной" отметив, что она "раздает подачки отраслям прошлого, нанося при этом серьезный ущерб отраслям будущего". При этом закон рекордно повышает потолок госдолга США, что также критиковал Маск.

Кроме того, миллиардер заявил о планах создать новую политсилу в США в случае принятия этого закона.

После этого Трамп пригрозил лишить бизнес Маска субсидий.

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