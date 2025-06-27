Большинство опрошенных республиканцев (46%) считают вице-президента Джей Ди Вэнса лучшим кандидатом на следующих президентских выборах, которые состоятся в 2028 году.

Об этом свидетельствует опрос фирмы Emerson College Polling при частном бостонском Колледже Эмерсона.

Голоса респондентов за других потенциальных кандидатов от республиканцев распределились так:

12% поддерживают выдвижение госсекретаря Марка Рубио;

9% - губернатора Флориды Рона Десантиса;

5% - министра здравоохранения и социальных служб Роберта Кеннеди-младшего.

Остальные республиканцы не набрали и трех процентов.

У демократов явного лидера нет. На первом месте расположился бывший министр транспорта Пит Буттиджич с 16%, а проигравшая Дональду Трампу Камала Харрис оказалась на втором месте с 13%. За ними следуют губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом (с 12%), губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и член палаты представителей Александрия Окасио-Кортес (у них по 7%). Сенатор от штата Вермонт левого толка Берни Сандерс набрал 5%.

В апреле сообщалось, что в интернет-магазине президента США стали продавать кепки и футболки с надписью "Трамп-2028".

Однако само он заявил, что не собирается идти на третий президентский срок. Впрочем, это запрещено американской конституцией.