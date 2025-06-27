Почти половина республиканцев считают Вэнса лучшим кандидатом на следующих выборах президента США - опрос
Большинство опрошенных республиканцев (46%) считают вице-президента Джей Ди Вэнса лучшим кандидатом на следующих президентских выборах, которые состоятся в 2028 году.
Об этом свидетельствует опрос фирмы Emerson College Polling при частном бостонском Колледже Эмерсона.
Голоса респондентов за других потенциальных кандидатов от республиканцев распределились так:
- 12% поддерживают выдвижение госсекретаря Марка Рубио;
- 9% - губернатора Флориды Рона Десантиса;
- 5% - министра здравоохранения и социальных служб Роберта Кеннеди-младшего.
Остальные республиканцы не набрали и трех процентов.
У демократов явного лидера нет. На первом месте расположился бывший министр транспорта Пит Буттиджич с 16%, а проигравшая Дональду Трампу Камала Харрис оказалась на втором месте с 13%. За ними следуют губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом (с 12%), губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и член палаты представителей Александрия Окасио-Кортес (у них по 7%). Сенатор от штата Вермонт левого толка Берни Сандерс набрал 5%.
В апреле сообщалось, что в интернет-магазине президента США стали продавать кепки и футболки с надписью "Трамп-2028".
Однако само он заявил, что не собирается идти на третий президентский срок. Впрочем, это запрещено американской конституцией.