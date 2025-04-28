Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается идти на третий президентский срок.

"Это не то, что я собираюсь сделать. И я думаю, что это было бы очень трудно сделать", – сказал он.

При этом президент США несколько раз подчеркнул, что его сторонники регулярно призывают его баллотироваться на третий срок.

Напомним, в конце марта Трамп допустил, что может баллотироваться на третий срок.

"Многие люди хотят, чтобы я это сделал. Но, знаете, я в основном говорю им, что нам предстоит долгий путь, это очень рано (обсуждать - Ред.). Я сосредоточен на настоящем", – сказал американский лидер.

Мы уже писали, что 22-я поправка конституции США запрещает более двух раз избираться президентом. Но прямого запрета, чтобы стать президентом в случае отставки либо смерти действующего главы государства, в конституции нет.

Идея использования этой лазейки давно циркулирует в академических кругах, за кулисами Конгресса и Белого дома, а в последнее время и среди самых ярых сторонников Трампа.

Между тем западные издания написали, что в интернет-магазине президента США стали продавать кепки и футболки с надписью "Трамп-2028".

Это намекает на следующие выборы президента, в которых Трампу запрещено участвовать по Конституции.