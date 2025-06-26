Если бы в ближайшее время в Украине состоялся второй тур президентских выборов, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обошел бы Владимира Зеленского.

Такие результаты показал опрос Socis.

Согласно данным исследования, экс-главком ВСУ набрал бы 41,4% избирателей, а действующий президент 27%. 15,7% респондентов проголосовали бы против обоих.

При этом в первом туре Зеленский занял бы первое место с 21,8%, а Залужный оказался бы вторым с 19,6%.

Также у респондентов спросили, за какую политическую силу они проголосовали бы, если выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время. Голоса распределились так:

блок Залужного - 21,1%;

блок Зеленского - 13,4%;

блок экс-президента Петра Порошенко - 5,3%;

блок главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова - 4,9%;

блок Андрея Билецкого - 4,2%.

Опрос проводился с 6 по 11 июня, в общей сложности было опрошено 2000 респондентов.

В мае опросы показывали, что граждане Украины сейчас больше всего доверяют Залужному и Буданову. А Зеленский в рейтинге доверия находится на третьем месте. Залужному суммарно доверяют 70% респондентов , Буданову - 65%, а Зеленскому - 58%.

А в феврале опросы показывали, что рейтинг Зеленского упал до 15,9%.