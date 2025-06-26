72,3% опрошенных украинцев считают, что необходимо так или иначе заканчивать войну по текущей линии фронта.

Об этом свидетельствует опрос Центра социальных и маркетинговых исследований "SOCIS", Института стратегических исследований и прогнозов "Янус" и издания "Барометр общественных настроений".

По предоставленным данным, 55,7% опрошенного населения заявили, что необходим "поиск компромиссного решения с привлечением лидеров других стран ради прекращения войны".

В то же время 16,6% уверены, что необходимо "приостановление боевых действий и временное замораживание конфликта по современной линии соприкосновения".

При этом воевать дальше хотят 21,4% опрошенных - 12,8% до выхода на границы 1991 года, а 8,6% - до границ 23 февраля 2022 года.

Еще 1,2% выбрали другой вариант, а каждый 20-й опрошенный отказался от ответа, или не смог ответить на вопрос.

Напомним, доля тех, кто выступает за отказ от территорий ради окончания войны и сохранения независимости страны, в последние полгода возросла и составляет 38%.

Также мы сообщали, что большинство опрошенных украинцев готовы к началу переговоров для завершения военных действий.