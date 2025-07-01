В ответ на критику закона о бюджете и планы создать новую политсилу Трамп грозит лишить бизнес Маска субсидий
Президент США Дональд Трамп снова пригрозил бизнесмену Илону Маску лишить его компании государственной поддержки.
Так глава Белого дома ответил на новую критику миллиардера по поводу "большого и красивого" закона о бюджете, недавно принятого Конгрессом.
"Илон Маск знал задолго до того, как так решительно поддержал меня на пост президента, что я категорически против обязательного перехода на электромобили. Это нелепо, и это всегда было важной частью моей кампании. Электромобили - это нормально, но никто не должен быть вынужден владеть ими. Илон, возможно, получил больше субсидий, чем любой другой человек в истории - с большим отрывом, и без этих субсидий ему, вероятно, пришлось бы закрыть бизнес и вернуться домой в Южную Африку. Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей - и наша страна сэкономила бы состояние. Возможно, стоит поручить DOGE внимательно заняться этим вопросом? Можно сэкономить огромные деньги!" - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Также отметим, что угрозы Трампа лишить Маска субсидий прозвучали после того, как миллиардер заявил, что создаст новую политическую партию.
"Если этот безумный законопроект о расходах будет принят, на следующий день будет сформирована Американская партия. Нашей стране нужна альтернатива демократическо-республиканской однопартийной партии, чтобы у людей действительно был голос", - написал Маск в своей социальной сети X.
Он также провел опрос на своей странице в соцсети Х, где 80% высказались за создание такой партии.
Напомним, "безумный законопроект о расходах", который критикует Маск, на прошлой неделе был принят Конгрессом и ждет подписания у Трампа. Он сокращает расходы по ряду статей, в том числе субсидии на электромобили, которые в США производит компания Маска Tesla.
При этом закон также рекордно повышает потолок госдолга США, что также критиковал Маск.