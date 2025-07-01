Президент США Дональд Трамп снова пригрозил бизнесмену Илону Маску лишить его компании государственной поддержки.

Так глава Белого дома ответил на новую критику миллиардера по поводу "большого и красивого" закона о бюджете, недавно принятого Конгрессом.

"Илон Маск знал задолго до того, как так решительно поддержал меня на пост президента, что я категорически против обязательного перехода на электромобили. Это нелепо, и это всегда было важной частью моей кампании. Электромобили - это нормально, но никто не должен быть вынужден владеть ими. Илон, возможно, получил больше субсидий, чем любой другой человек в истории - с большим отрывом, и без этих субсидий ему, вероятно, пришлось бы закрыть бизнес и вернуться домой в Южную Африку. Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей - и наша страна сэкономила бы состояние. Возможно, стоит поручить DOGE внимательно заняться этим вопросом? Можно сэкономить огромные деньги!" - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Также отметим, что угрозы Трампа лишить Маска субсидий прозвучали после того, как миллиардер заявил, что создаст новую политическую партию.

"Если этот безумный законопроект о расходах будет принят, на следующий день будет сформирована Американская партия. Нашей стране нужна альтернатива демократическо-республиканской однопартийной партии, чтобы у людей действительно был голос", - написал Маск в своей социальной сети X.

Он также провел опрос на своей странице в соцсети Х, где 80% высказались за создание такой партии.

Напомним, "безумный законопроект о расходах", который критикует Маск, на прошлой неделе был принят Конгрессом и ждет подписания у Трампа. Он сокращает расходы по ряду статей, в том числе субсидии на электромобили, которые в США производит компания Маска Tesla.

При этом закон также рекордно повышает потолок госдолга США, что также критиковал Маск.