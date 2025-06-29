После публичного обмена критикой между американским миллиардером Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом глава Белого дома заявил, что считает владельца Tesla и Space X "отличным парнем".

Заявление об этом прозвучало в интервью американскому информационному каналу Fox News, фрагмент которого публикуют политические телеграм-каналы.

"Я думаю, он замечательный парень. Я знаю, что у него всегда всё будет хорошо – он умный человек. Он даже участвовал в моей кампании, ну знаете, помогал, делал разные вещи. Только в конце он оказался немного огорчён, и это было неуместно", – сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что Маск был расстроен из-за новой политики администрации США в сфере электромобилей: по словам Трампа, бизнесмену не удалось сохранить государственную поддержку этой отрасли. При этом глава Белого дома подчеркнул, что люди должны сами выбирать, на каком авто ездить, хотя электромобили – "фантастичны", и лично ему они нравятся.

Ранее появилась информация, что Трамп хочет избавиться от машины Tesla после ссоры со своим соратником.

Напомним, сегодня Илон Маск снова раскритиковал бюджетный законопроект, принятый с подачи президента США.