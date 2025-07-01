Доллар ослаб по отношению к валютам торговых союзников США

Доллар переживает худшее начало года более чем за 50 лет.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

За последние полгода доллар ослаб более чем на 10% относительно валют основных торговых партнеров США.

Это худший результат с 1973 года, когда США отвязали доллар от цены на золото.

NYT называет среди причин тарифную и изоляционистскую внешнюю политику президента США Дональда Трампа, опасения по поводу инфляции и роста госдолга, снижение доверия к роли США в качестве центра глобальной финансовой системы.

В то же время ослабление доллара должно помочь американским экспортерам и сделать импорт более дорогим.

О том, что будет в этих условиях с курсом гривны, мы писали в отдельном материале.

Между тем Кабинет министров Украины прогнозирует, что в ближайшие три года доллар не будет резко дорожать по отношению к гривне. Средний курс доллара на 2026 год заложен на уровне 44,7 гривен, на 2027-й - 45,2 гривны, на 2028-й - 45,6 гривны.

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