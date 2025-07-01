Доллар переживает худшее начало года более чем за 50 лет.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

За последние полгода доллар ослаб более чем на 10% относительно валют основных торговых партнеров США.

Это худший результат с 1973 года, когда США отвязали доллар от цены на золото.

NYT называет среди причин тарифную и изоляционистскую внешнюю политику президента США Дональда Трампа, опасения по поводу инфляции и роста госдолга, снижение доверия к роли США в качестве центра глобальной финансовой системы.

В то же время ослабление доллара должно помочь американским экспортерам и сделать импорт более дорогим.

О том, что будет в этих условиях с курсом гривны, мы писали в отдельном материале.

Между тем Кабинет министров Украины прогнозирует, что в ближайшие три года доллар не будет резко дорожать по отношению к гривне. Средний курс доллара на 2026 год заложен на уровне 44,7 гривен, на 2027-й - 45,2 гривны, на 2028-й - 45,6 гривны.

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