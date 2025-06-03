На Уолл-стрит ждут обвала курса американской валюты.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, американский финансовый конгломерат Morgan Stanley, ссылаясь на риски торговых войн, начатых президентом США Дональдом Трампом, прогнозирует в 2026 году падение курса доллара к евро до 1,25, что выше недавних пессимистических оценок (1,12-1,15). В JPMorgan точных цифр не называют, но советуют вместо доллара ставить на евро и иену, а в Goldman Sachs Group говорят о проблемах для доллара при "затруднении ситуации с тарифами".

"Инвесторы за пределами США пересматривают свои риски по отношению к Америке как с точки зрения активов, так и с точки зрения валютных рисков, которые они связывают с этими активами. Они используют свои коэффициенты хеджирования, и это один из факторов, который будет оказывать понижательное давление на доллар в течение следующих 12 месяцев", - говорит глобальный руководитель макростратегии в Morgan Stanley Мэтью Хорнбах.

"Мы считаем, что в среднесрочной перспективе формируется ситуация в направлении слабого доллара", - сказал стратег Wells Fargo в Нью-Йорке Аруп Чаттерджи.

На этом фоне сегодня, 3 июня, доллар опускался к евро до 1,1454, но после отошел на 1,1371.

В Украине значительная часть импортных контрактов заключена в европейской валюте, потому из-за дорогого евро сокращается спрос на доллар: если вчера объем торгов на межбанке (основная площадка Bloomberg) составлял $184 млн, то уже сегодня сократился до $147,4 млн. Дело в том, что для покупки евровалюты украинским компаниям нужно сначала купить доллар, и только потом совершить сделки доллар/евро.

Ранее мы подробно писали в отдельном материале о перспективах курса доллара по отношению к евро и евро - к гривне.

Также мы разбирались, что будет с курсом евро после снижения ставок европейским Центробанком.