Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что главной угрозой для Европы является не Россия или Китай, а внутренняя политика самой Европы.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Newsmax.

"Надо признать: главная угроза Европе - не Россия и не Китай. Главная угроза - ее внутренние проблемы: миграционная политика, разрушающая культурную основу Европы, экономическая политика, снижающая конкурентоспособность, политика безопасности. Их лидеры заявляют, что Россия - главная угроза в мире. Но при этом покупают российский газ на миллиарды и тратят на оборону 1% ВВП, тогда как мы тратим 3–4%. В Европе слова совсем не соответствуют делам", - заявил вице-президент США.

Ранее пресса писала, что Европа не понимает, почему Трамп требует от нее тратить 5% ВВП на оборону, если он считает, что Россия не представляет для них угрозы.

При этом Европа задумалась о сокращении закупок оружия у США из-за критики Трампом союзников по НАТО и приостановки военной помощи Украине. Это вызвало недовольство в администрации президента США.