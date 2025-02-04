Количество поляков, негативно относящихся к украинцам, возросло с 27% до 30% в начале прошлого года, а доля тех, кто относится хорошо, – уменьшилась с 25% до 23%.

Таковы результаты опроса, проведённого социологической лабораторией ARC Rynek и центром исследований Opinia по заказу Центра Мерошевского.

При этом отмечается, что, если в группе людей среднего и старшего возраста старше 45 лет позитивное мнение об украинцах всё ещё преобладает над негативным, то среди молодёжи наоборот: только 16% позитивно воспринимают украинцев, а 37% – плохо.

Также сообщается, что за последний год количество противников предоставления военной помощи Киеву выросло с 26% до 35%.

В то же время, количество сторонников предоставления военной помощи уменьшилось за год на 5 процентных пунктов, до 49%.

Таким образом, впервые менее половины поляков поддерживают оказание военной помощи Украине.

Напомним, согласно предыдущему опросу, большинство поляков впервые поддержали завершение войны в Украине при потере Киевом территорий.

Ранее стало известно, что две трети поляков выступили за отправку военнообязанных украинцев на родину.