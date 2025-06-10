Венгрия через своих агентов собирала информацию о расположении сил ПВО и воинских частей на Закарпатье.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время интервью венгерскому изданию Válasz Online.

По его словам, спецслужбы соседней страны могли собирать мнения местных жителей по поводу ввода венгерских миротворцев.

"Вопросы военного характера задавались в 2024-2025 годах. Последний обмен информацией состоялся 25 марта этого года. Почему было необходимо искать наши уязвимые места в приграничном регионе Украины и Венгрии? Почему венгры хотели получить информацию о том, где мы разместили элемент системы противовоздушной обороны С-300? Они интересовались, что скажут жители карпатского региона о присутствии венгерских миротворцев. А также о том, где дислоцируются различные наши воинские части", - заявил глава государства.

Он отметил, что у Киева есть дополнительные фотографии и видеозаписи различных встреч венгерских спецслужб с их агентами, и он готов их опубликовать.

Напомним, недавно СБУ заявила о задержании двух венгерских агентов.

После этого встречные обвинения также озвучили и в Будапеште. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что активность украинской шпионской деятельности в Венгрии значительно возросла.